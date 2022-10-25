Новая школа появится в деревне Ям в Домодедовском округе | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 12:19 Новая школа появится в деревне Ям в Домодедовском округе

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В Подмосковье утвердили облик средней школы на 1650 мест, которую собираются построить в поселке Ям в Домодедове. Она будет представлять собой здание площадью примерно 21 тысячу квадратных метров. В ней будет как минимум три спортивных зала, целый блок, предназначенный специально для мастерских, удобная и комфортная библиотека, а также множество других помещений, которые очень нужны для развития и творчества детей.

«Пищеблок включает два обеденных зала: на 300 мест для начальной школы и на 525 мест для основной. В школе будут созданы все необходимые условия для комфортного обучения детей», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Некоторые поверхности на фасадах собираются покрыть обычной штукатуркой, а другие — керамической плиткой. Получится, что фасады будут выглядеть похоже на настоящее мозаичное панно. Подходить к его виду будут очень творчески, там появятся цветовые акценты, которые подчеркнут фактуру самой постройки. Ожидается, что здание будет выглядеть крайне структурированно и логично. Его внешний вид будет полностью отвечать тому, для чего предназначена та или иная часть.

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Благоустроят и двор будущей школы. Его обещают сделать очень удобным для того, чтобы проводить там массовые школьные мероприятия любого уровня. Площадь также озеленят, чтобы там было приятно находиться в любое время.