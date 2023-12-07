Подмосковье 07 декабря 2023, 14:10 Новую школу построят в Жуковском к сентябрю 2024 года Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство большой современной школы для 1100 человек продолжается в Жуковском. Сейчас рабочие завершают монолитные работы, ход которых проверили в Минстрое Подмосковья.

Министерство стройкомплекса Подмосковья

На строительной площадке работают более 140 рабочих и шесть машин. Завершаются монолитные работы, выполняется кладка наружных и внутренних стен, устройство инженерных систем.

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Четырехэтажная школа площадью более 16,8 тысячи «квадратов» будет состоять из блоков для начальных и старших классов. Здесь обустроят комнаты для групп продленного дня, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотека и просторная столовая.

Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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