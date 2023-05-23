Подмосковье 23 мая 2023, 12:13 Новую школу построят в ЖК «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе ГК МИЦ

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Школ на 1225 мест построят в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе. Ее планируют открыть в 2024 году.

Как рассказали в Минжилполитики, застройщик ГК МИЦ построит школу за счет внебюджетных источников.

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Площадь здания превысит 22 тысячи квадратных метров. Там обустроят учебные классы, игровые для групп продленного дня, два спортзала, классы для занятий кулинарией, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, а также библиотечный центр, актовый зал, медблок, пищеблок и другие помещения.

Во внутреннем дворе школы проведут благоустройство и обустроят зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

«На территории ЖК „Зеленые Аллеи“ уже построили школу на 600 мест, два детских сада на 155 и 150 мест, открыли поликлинику на 100 посещений в смену», — добавила глава министерства Инна Федотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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