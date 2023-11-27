Подмосковье 27 ноября 2023, 11:09 Новую школу построят в ЖК «Рублевский квартал» в Одинцове Группа "Самолет"

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Школу на 1100 учеников построят в жилом комплексе «Рублевский квартал» в Одинцове. Работы проведет группа «Самолет» за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Школа будет рассчитана на 44 класса по 25 детей. Там обустроят помещения с игровыми и спальнями, а также учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и двухуровневый информационно-библиотечный центр.

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В здании также разместят многофункциональный зал с амфитеатром, два спортзала и столовую.

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