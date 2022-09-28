Новую школу построят в ЖК «Ривер-парк» в Королеве | 360°

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Новую школу построят в ЖК «Ривер-парк» в Королеве

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Здание для 825 учеников возведут на улице Первомайской городского округа Королев. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Московской области.

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Строить школу будет компания «Профи-Инвест» за счет собственных средств. Проект реализуют в рамках комплексного развития территории ЖК «Ривер-парк». После строительства объект передадут в муниципальную собственность администрации городского округа Королев.

Общая площадь четырехэтажного здания школы составит 12,5 тысячи квадратных метров, на ее территории планируют разместить площадки для отдыха и спорта, сад для выращивания овощей и растений.

В ЖК «Ривер-парк» уже введен в эксплуатацию детский сад на 110 мест и строится еще один для такого же количества малышей. На первых этажах жилых домов расположены встроенные административные и офисные помещения.

Еще одну новую школу построят к 2025 году в микрорайоне «Южная Битца» в Ленинском округе. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие объекты должны строиться быстро и качественно.

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