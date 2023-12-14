Подмосковье 14 декабря 2023, 14:42 Новую школу построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове к 2026 году Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Строительство школы на 750 мест началось на территории жилого комплекса «Резиденция Сколково» в Одинцове. Работы завершат в 3-м квартале 2026 года.

Площадь застройки составит пять тысяч квадратных метров, а площадь самого здания — 12,4 тысячи квадратных метров.

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На сегодняшний день на строительной площадке ведутся работы по устройству временных дорог, ограждения и электроснабжения. Также выполняется выравнивание и планирование участка под строительство. В ближайшее время специалисты приступят к одному из самых трудоемких этапов строительства — разработке котлована.

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