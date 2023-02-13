Подмосковье 13 февраля 2023, 11:53 Новую школу построят в ЖК «Первый квартал» в Видном

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Среднюю общеобразовательную школу на 1675 мест возведут в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе. Разрешение на строительство выдало Министерство жилищной политики Подмосковья.

Жилой комплекс строит компания «Брусника», она же возведет школу за счет внебюджетных средств финансирования.

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«Мы уделяем особое внимание вопросу инфраструктуры и включаем все необходимые соцобъекты в проект планировки. В „Первом квартале“ кроме школы будет построен еще и детский сад», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Новая пятиэтажная школа площадью 27 тысяч «квадратов» будет включать 67 учебных классов и многие другие специальные помещения. Здесь будут мастерские, спортивные залы, медблок, столовая. Во дворе разместят большой парк с учебно-опытной зоной для уроков на открытом воздухе.

Образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада, построят в Павшинской Пойме с опережением графика. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что его откроют на год раньше — уже к 1 сентября 2024 года.