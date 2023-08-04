Подмосковье 04 августа 2023, 17:36 Новую школу построят в ЖК «Пехра» в Балашихе к 2024 году Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

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Строительство школы ведется в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе. Ее дизайн разработали архитекторы Всеволод Медведев и Константин Гандрабур. Учреждение откроется в 2024 году.

Всеволод Медведев придумал 3D-панно над центральным входом. Новую школу будет украшать портрет греческого бога Прометея и тянущиеся к огню руки. Ранее архитектор проектировал набережную Тараса Шевченко в Москве и отель Radisson.

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Над дизайном внутри школы работал Константин Гандрабур. Интерьер будет в светлых оттенках. В фойе появятся живые деревья, панорамные окна и стеклянные стены, на которых разместят панно в общей стилистике.

Навигацию в школе Гандрабур сделал по типу Красного сквера в Дании. Ранее автор работал в Европе, ему принадлежит проект центральной улицы Бельгии.

Кроме того, в учреждении планируют разместить участок для разведения полевых и овощных культур, плодово-ягодный питомник и теплицу с зооуголком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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