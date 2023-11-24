Подмосковье 24 ноября 2023, 12:45 Новую школу построят в ЖК «Лидер парк» в Мытищах Сайт ГК "Атлант"

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Школу на 625 учеников построят в жилом комплексе «Лидер парк» в Мытищах. Работы проводят за счет внебюджетных средств.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность объекта уже превысила 80%. Площадь здания превысит 14 тысяч квадратных метров, в нем обустроят учебные кабинеты, помещения групп продленного дня, спальные комнаты для детей младшего возраста, столовую, спортивный и актовый залы и другие помещения.

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