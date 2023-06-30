Подмосковье 30 июня 2023, 11:29 Новую школу построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске к 2026 году Группа "Самолет"

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Школу на 1100 мест построят жилом комплексе «Квартал Строгино» в Красногорске. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, работы будет проводить группа «Самолет» за счет внебюджетных средств. В трехэтажном здании обустроят 44 класса, а также помещения для группы продленного дня. Кроме того, в школе будут кабинеты для занятий естественными науками, информатикой, иностранным языками и музыкой.

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Также в учреждении будет работать библиотека для начальных классов и библиотечный центр с читальным залом для средней и старшей школы. На втором этаже оборудуют два зала с раздевалками душевыми для занятий физкультурой, а также актовый зал с костюмерными, акустическими и инвентарными комнатами. Для учеников построят просторную столовую.

На территории школы проведут благоустройство, а также оборудуют спортивную зону с полем для мини-футбола, площадками для баскетбола и волейбола, беговой дорожкой, полосой препятствий и секторами для прыжков.

Кроме того, к 2027 году в ЖК построят два детских сада, поликлинику и пост скорой помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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