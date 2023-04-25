Подмосковье 25 апреля 2023, 16:54 Новую школу построят в ЖК «Героев» в Балашихе «Главстрой Регионы»

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Строительство школы на 1320 мест продолжается в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. Ее площадь превысил 20 тысяч квадратных метров.

Строители устроили котлован и продолжают устройство фундамента здания. После этого они приступят к возведению монолитных конструкций.

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Школу строят за счет внебюджетных средств, а после окончания работ ее передадут в собственность администрации округа. Учреждение рассчитано на 20 классов начальной 25 — средней и 10 — старшей школы.

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