Подмосковье 07 июня 2023, 11:36 Новую школу построят в ЖК «Героев» в Балашихе в 2025 году «Главстрой Регионы»

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Новую школу на 1320 мест построят в жилом комплексе «Героев» в Балашихе. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу возводит девелопер проекта «Главстрой Регионы» за счет внебюджетных средств. Сейчас на объекте ведут работы по устройству вертикальных конструкции цокольного этажа, устройству фундамента и гидроизоляции.

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Площадь четырехэтажного здания превысит 20 тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на одновременное пребывание 55 классов. Внутри обустроят все необходимое для развития детей: спортивные залы, библиотеку, медиатеку, проведут благоустройство.

Жилой комплекс находится микрорайоне Железнодорожный рядом с Ольгинским лесопарком. Там уже открыли детский сад на 250 мест и строят еще один.

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