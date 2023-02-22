Подмосковье 22 февраля 2023, 10:43 Новую школу построят в жилом районе «Южная Битца» Ленинского округа

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Новую школу на 1150 мест построят в жилом районе «Южная Битца» Ленинского округа к 2025 году. Здание расположится на Южном бульваре между корпусами № 7 и № 12.

В школе появятся учебные классы, лаборантские, спортивные и актовые залы, а также медиатека. Согласно проекту, учреждение будет выполнено в современном стиле: цветовое решение будет построено на сочетании природных тонов — бежевого, оливкового и серого. Главный вход в здание оформят вставками с математическими формулами.

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«Всего в жилом районе „Южная Битца“ будет построено две школы на 1150 и на 1550 мест, четыре детских сада на 325 мест каждый и поликлиника на 355 посещений в смену», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Застройщиком школы выступит ГК ФСК.

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