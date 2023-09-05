Подмосковье 05 сентября 2023, 11:33 Новую школу построят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» в Химках ГК ФСК

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Школу на 1100 мест построят в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» на улице Комсомольской в Химках. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, девелопером проекта станет группа компаний «ФСК». Площадь здания составит почти 20 тысяч квадратных метров. Там обустроят спортивные и актовый залы, библиотеку, лаборантскую и другие помещения.

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Полностью жилой комплекс планируют достроить в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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