Подмосковье 18 января 2023, 16:30 Новую школу построят в селе Немчиновка в 2023 году

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Школу на 550 мест построят в селе Немчиновка в Одинцовском округе в этом году. На данный момент строители приступили к возведению технического этажа.

«На объекте выполняются монолитные работы на уровне техподполья, устройство инженерных сетей, разработка котлована. Работы в графике», — сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.

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Новая школа появится в рамках программы «Инфраструктурное меню». Согласно проекту, четырехэтажное здание площадью 11,7 тысячи квадратных метров будет располагать всем необходимым для учебного процесса. Школу разделят на функциональные блоки для ребят из начальной, средней и старшей школ. В образовательном учреждении появятся классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, а также столовая и библиотека с читальным залом.

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Прилегающую территорию также благоустроят: на ней появится многофункциональная площадка для проведения мероприятий и спортивное ядро.

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