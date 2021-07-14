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    14 июля 2021, 09:52

    Новую школу построят на Высоковольтной улице в Раменском

    Анастасия Аброськина

    Современную школу на 550 мест построят в Раменском к 2025 году. Она появится на Высоковольтной улице.

    Новую школу построят на Высоковольтной улице в Раменском | Изображение 1

    Внутри корпуса разместят просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую, лаборатории.

    Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

    Завершено проектирование новой школы на 550 учеников в Раменском

    пресс-служба Минстроя Подмосковья.

    Внутренний дворик благоустроят. Здесь появятся футбольное поле, беговые дорожки, универсальная спортивная площадка.

    Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

    А до конца года в Подмосковье откроют 125 современных школ, детских садов и досуговых центров.