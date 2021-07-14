14 июля 2021, 09:52
Новую школу построят на Высоковольтной улице в Раменском
Современную школу на 550 мест построят в Раменском к 2025 году. Она появится на Высоковольтной улице.
Внутри корпуса разместят просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую, лаборатории.
Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.
Завершено проектирование новой школы на 550 учеников в Раменском
пресс-служба Минстроя Подмосковья.
Внутренний дворик благоустроят. Здесь появятся футбольное поле, беговые дорожки, универсальная спортивная площадка.
Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: установят лифты, пандусы и тактильные указатели.
А до конца года в Подмосковье откроют 125 современных школ, детских садов и досуговых центров.