Новую школу построят на Высоковольтной улице в Раменском

Современную школу на 550 мест построят в Раменском к 2025 году. Она появится на Высоковольтной улице.

Внутри корпуса разместят просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую, лаборатории. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья. Завершено проектирование новой школы на 550 учеников в Раменском пресс-служба Минстроя Подмосковья. Внутренний дворик благоустроят. Здесь появятся футбольное поле, беговые дорожки, универсальная спортивная площадка. Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: установят лифты, пандусы и тактильные указатели. А до конца года в Подмосковье откроют 125 современных школ, детских садов и досуговых центров.