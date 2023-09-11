Подмосковье 11 сентября 2023, 10:37 Новую школу построят в поселке Немчиновка к концу года фото минстроя мо

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Школу на 550 мест построят в поселке Немчиновка в Одинцове. Работы планируют завершить к концу года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к монтажу окон. На объекте трудятся 140 человек и три машины.

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«Рабочие приступили к установке окон, монтажу внутренних инженерных сетей и перегородок, стеновых панелей. Ведется планировка территории для проведения работ по благоустройству. Строительная готовность объекта оценивается в 42%», — рассказали в ведомстве.

Площадь здания превысила 11 тысяч квадратных метров. Она будет разделена на блоки для начальной, средней и старшей школы. Там обустроят учебные классы, лаборатории, спортивный и актовый залы и другие помещения. На территории проведут благоустройство, установят спортивные и игровые площадки и построят парковку.

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