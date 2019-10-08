Новую школу построят в мкрн Кутузово в Подольске. Она примет 1100 ребят

В Подольске приступили к строительству новой школы на 1,1 тысячи мест. Ее возведут в микрорайоне Кутузово, сообщили в администрации городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Планируемый срок окончания строительства школы и ввод в эксплуатацию — 2021 год. Жители микрорайона ждут учреждение уже давно. Сейчас местные школы перегружены, поскольку строятся новые жилищные комплексы.

«Живем с семьей здесь с 1989 года. В школе № 13 выучилась моя дочь и работает учителем биологии моя жена. Конечно, школа уже переполнена, требовалось решение проблемы. Строительство новой школы на Бородинском бульваре, а также строительство пристройки к школе № 13 — огромное дело. И это трудно переоценить, так как количество детей в микрорайоне серьезно увеличилось — у нас много новостроек», — рассказал Сергей Шанаев, житель микрорайона Кутузово.

Источник фото: телеканал «360»

Также в Подольске построят еще пять школ за три года. «Первостепенная задача настоящего времени — это ликвидация в округе второй смены. За последние 10 лет в Подольске построено шесть новых школ. В ближайшие три года предстоит построить еще пять — на Бородинском бульваре, две в микрорайоне Кузнечики, две — в микрорайоне Климовск и две пристройки к школам № 13 и № 29», — отметил глава городского округа Николай Пестов.

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Существующие школы тоже не остаются без внимания — в них проводятся ремонтные работы. Всего в Московской области до конца года отремонтируют 34 учреждения.