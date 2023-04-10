Подмосковье 10 апреля 2023, 13:40 Новую школу построят в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино к 2024 году

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Проект новой школы на 550 мест в Пушкино направлен на государственную экспертизу. Построить и открыть новое образовательное учреждение планируется к 1 сентября 2024 года.

В Министерстве строительного комплекса Московской области сообщили, что заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. При проведении работ были учтены требования безопасности и комфортности образовательного учреждения.

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Новую школу возведут по нацпроекту «Образование». Подрядчик — компания «Триумф» — выйдет на стройплощадку 17 апреля.

Открыть СОШ планируется к 1 сентября 2024 года. Это решит проблему второй смены в действующей школе № 12, где фактическая наполняемость классов более чем в два раза превышает проектную мощность здания.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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