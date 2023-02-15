Подмосковье 15 февраля 2023, 08:30 Новую школу построят в микрорайоне Восточный в Звенигороде в 2024 году

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Строительство школы на 1100 мест идет в микрорайоне Восточный в Звенигороде. Завершить работы планируют летом 2024 года, чтобы следующий учебный год ребята могли начать в новых стенах.

Площадь четырехэтажного здания составит почти 18 тысяч квадратных метров. Там оборудуют все необходимое для занятий и внеклассного времяпровождения. В школе будет 65 классов, два спортзала, два актовых зала, читательский зал и столовая на первом этаже.

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Строительство проходит в два этапа. Сейчас рабочие армируют вертикальные конструкции. После чего преступят к переносу инженерных коммуникаций.

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Работы масштабные, однако застройщик позаботился о комфорте местных жителей и обустроил временную дорогу. Ее расширили, привели в надлежащее состояние, чтобы жители могли комфортно пользоваться ей на время строительства подпорных стен, которые необходимы для выноса существующего газопровода.

На территории школы оборудуют спортивное многофункциональную площадку. В свободное от учебных часов время ей смогут пользоваться все местные жители. Также здесь появится парковка на 45 автомобилей.

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