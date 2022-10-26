Новую школу построят в микрорайоне Восточный в Истре до конца года | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 19:59 Новую школу построят в микрорайоне Восточный в Истре до конца года

Читать 360tv в

На территории Истры, в микрорайоне Восточный, уже подходит к концу возведение школы на 825 мест. На текущий момент строительная готовность оценивается в 90%, об этом рассказала пресс-служба Минстроя Подмосковья.

«В настоящий момент в работах задействовано почти 130 рабочих. Строители завершают монтаж инженерных сетей и устройство козырьков, продолжают работы по внутреннее отделке и благоустройству территории. Общая готовность объекта составляет 90%», — говорится в сообщении.

Реклама

Ожидается, что построить именно эту школу в Подмосковье получится досрочно — до конца 2022 года. Здание обещает стать трехэтажным, в нем будет максимально современная планировка. Появятся комфортабельные классы, несколько залов разного назначения, столовая, множество других помещений. В целом площадь проекта составит больше 13,9 тысячи квадратных метров.

Реклама

Прилегающую территорию собираются благоустроить. В ней появятся несколько функциональных зон, например, игровая и спортивная, на которых будут установлены площадки.

Строительство ведется в рамках государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.