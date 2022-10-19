Новую школу построят в микрорайоне Потапово-3А в Щелкове | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 09:25 Новую школу построят в микрорайоне Потапово-3А в Щелкове

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В микрорайоне Потапово-3А в Щелкове закончилось возведение монолитного каркаса новой школы. Когда она будет построена, в ней появятся сразу 825 мест для будущих учеников. К этому моменту здание готово примерно на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На объекте ведутся работы по устройству наружных стен и установке оконных блоков, отделочные работы и монтаж инженерных систем и коммуникаций. Завершается устройство кровли», — уточняется в сообщении.

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Новая школа обещает стать очень комфортной и для детей, и для педагогов. Там будут новые учебные классы, лаборатории, мастерские. Построят несколько спортивных залов, отдельные для начальных классов и старших. Появится также просторный актовый зал, в котором будут проводиться разные мероприятия. Будут и другие необходимые для работы школы помещения. В целом площадь составит порядка 14 квадратных метров.

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Прилегающую территорию тоже обустроят. Там появится собственное школьное футбольное поле, несколько дорожек для бега, площадки для игр и занятий спортом, места для отдыха и учебно-опытная зона.