Подмосковье 08 августа 2023, 11:07 Новую школу построят в микрорайоне Ковровом в Котельниках фото минстроя мо

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Строительство школы на две тысячи мест продолжается в микрорайоне Ковровом в Котельниках. Завершить работы планируют в следующем году.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, работы проводят по госпрограмме по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас на площадке трудятся свыше 130 человек и шесть машин.

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«Ведутся монолитные работы на уровне третьего-четвертого этажей здания, гидроизоляция стен подвала. Подрядчик планирует завершить монолитные работы в октябре и приступить уже к закрытию теплового контура здания», — сказал глава ведомства Владимир Локтев.

Министр добавил, что площадь здания составит около 30 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные кабинеты, актовый зал со сценическим оборудованием, четыре спортивных зала, библиотеки, лабораторные помещения и мастерские.

Строительство планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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