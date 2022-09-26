Новую школу построят в микрорайоне «Южная Битца» в Ленинском округе к 2025 году | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber Новую школу построят в микрорайоне «Южная Битца» в Ленинском округе к 2025 году

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Оригинально оформленная школа появится в Ленинском городском округе. На ее фасаде появятся математические формулы, которые станут интересным украшением. Мособлархитектура уже согласовала облик здания, которое будет возводиться в микрорайоне «Южная Битца». Общая площадь новой школы составит порядка 18 тысяч квадратных метров. Ее построят на Южном бульваре, между двумя жилыми корпусами.

Школа будет представлять собой объем сложной формы, в котором предусмотрена переменная этажность — в три и четыре этажа. Фасады будут раскрашены в природные тона: бежевый, оливковый и серый, таким образом, школа будет восприниматься в гармонии с окружающим ландшафтом.

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«Авторы проекта удачно применили объем: выступающие и заглубленные плоскости фасада, контраст блока со сплошным остеклением и вытянутой по горизонтали пластины основного здания — все это при сдержанности в колористике, создает гармоничный и стильный образ современной школы», — прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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Ожидается, что все работы стартуют уже в первой половине 2023 года и закончатся в 2025 году. Кроме учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов для начальной и средней школы, в здании появятся спортивные залы, пищевой блок, актовый зал и медиатека.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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