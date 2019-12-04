Новую школу на 400 мест построят в Люберцах к 2022 году
Новое здание школы построят в деревне Марусино. Откроют ее в 2022 году. Застройщику уже выдали градостроительный план земельного участка.
«В числе выданных за прошедшую неделю Мособлархитектурой градостроительных планов есть несколько социально значимых. Один из них на земельный участок, расположенный в подмосковных Люберцах, где запланировано строительство четырехэтажной пристройки на 400 мест к зданию общеобразовательной школы № 59 по улице Заречной в деревне Марусино, срок реализации — 2022 год», — рассказал Владислав Гордиенко.
Просторное и комфортное жилье. 635 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье в этом годуПодробнее
Также в Подмосковье построят и мотошколу. Ее откроют в Подольске в 2021 году. По плану там можно будет не только заниматься, но и проводить соревнования.