Новую школу на 400 мест построят в Люберцах к 2022 году

В городском округе Люберцы появится пристройка к школе, рассчитанная на 400 мест. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Новое здание школы построят в деревне Марусино. Откроют ее в 2022 году. Застройщику уже выдали градостроительный план земельного участка.

«В числе выданных за прошедшую неделю Мособлархитектурой градостроительных планов есть несколько социально значимых. Один из них на земельный участок, расположенный в подмосковных Люберцах, где запланировано строительство четырехэтажной пристройки на 400 мест к зданию общеобразовательной школы № 59 по улице Заречной в деревне Марусино, срок реализации — 2022 год», — рассказал Владислав Гордиенко.

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Также в Подмосковье построят и мотошколу. Ее откроют в Подольске в 2021 году. По плану там можно будет не только заниматься, но и проводить соревнования.