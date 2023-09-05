Подмосковье 05 сентября 2023, 16:56 Новую школу построят в Дмитрове к концу года фото минстроя мо

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Современную школу построят в Дмитрове, она будет рассчитана на 1100 мест. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, на объекте уже стартовали фасадные работы. На объекте трудятся 100 человек и пять машин.

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«Они продолжают кровельные и отделочные работы, возводят стены и перегородки, монтируют внутренние и наружные инженерные сети, а также приступили к устройству фасада. Работы в графике», — рассказали в ведомстве.

В школе будут работать для блока: для начальной и основной школ. Площадь здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Там обустроят просторные классы, лаборатории и мастерские, а также актовый, спортивные и читальный залы и другие помещения. На территории обустроят стадион с беговыми дорожками и легкоатлетическим сектором, учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником и экологическую тропу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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