Подмосковье 07 августа 2023, 16:01 Новую школу построят в деревне Сухарево к 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Школу на 1,1 тысячи мест построят в деревне Сухарево в городском округе Мытищи. Учебное заведение на Школьной улице откроют в 2024 году.

Школа с математическим уклоном будет носить имя доктора наук Валентина Бутузова. Математик учился в деревне в старом здании, которое снесли в 2017 году. Новое учреждение позволит снизить нагрузку на школу в соседнем селе Марфино.

Реклама

Вскоре на объекте начнутся масштабные работы, а пока в основание фундамента будущей школы заложили капсулу времени. В здании разместятся современные классы, спортивный и актовый залы, библиотеки с медиатекой, столовая. Также на территории построят спортивную, игровые и детские площадки.

Изначально школу планировали построить к 2026 году. Однако сроки сдвинулись, и теперь объект сдадут в 2024 году. Работы выполнят в рамках госпрограммы при поддержке правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что школа и детский сад в жилом комплексе «Императорские Мытищи» откроется 1 сентября.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».