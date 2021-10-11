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    11 октября 2021, 17:26

    Новую школу для 1150 учеников построят в деревне Глухово

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Современную школу для 1150 ребят построят в деревне Глухово. Она находится в городском округе Красногорск.

    Новую школу для 1150 учеников построят в деревне Глухово | Изображение 1

    Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, главная задача — сделать пространства, где комфортно и учиться, и отдыхать.

    В проекте учтены требования к современным учебным зданиям — предусмотрены залы для занятий спортом, лабораторные и просторные вестибюли

    Владислав Гордиенко.
    Новую школу для 1150 учеников построят в деревне Глухово | Изображение 2

    В отделке используют желто-оливковые оттенки. Структурное остекление и применение графических элементов создадут особые акценты.

    «Выразительная архитектура школы строится на продуманном сочетании материалов и фактур. Натуральные оттенки объекта интегрируют его в окружающую среду», — сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

    Новую школу для 1150 учеников построят в деревне Глухово | Изображение 3

    Внутренний дворик школы комплексно благоустроят. Высадят декоративные деревья, кустарники и оформят газоны.

    Проектировщик — архитектурное бюро GAFA Architects.