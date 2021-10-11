Новую школу для 1150 учеников построят в деревне Глухово

Современную школу для 1150 ребят построят в деревне Глухово. Она находится в городском округе Красногорск.

Как рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, главная задача — сделать пространства, где комфортно и учиться, и отдыхать.

В проекте учтены требования к современным учебным зданиям — предусмотрены залы для занятий спортом, лабораторные и просторные вестибюли Владислав Гордиенко.

В отделке используют желто-оливковые оттенки. Структурное остекление и применение графических элементов создадут особые акценты.

«Выразительная архитектура школы строится на продуманном сочетании материалов и фактур. Натуральные оттенки объекта интегрируют его в окружающую среду», — сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Внутренний дворик школы комплексно благоустроят. Высадят декоративные деревья, кустарники и оформят газоны.

Проектировщик — архитектурное бюро GAFA Architects.