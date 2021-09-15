Новую школу в микрорайоне Ольгино в Балашихе построят к концу 2022 года

Школу для 1,1 тысячи ребят начали строить в Балашихе в конце августа. Ее откроют в микрорайоне Ольгино, а до конца года завершат первый этап — полностью сделают монолитные перекрытия. Выполнение работ проверил глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Капсулу времени на месте строительства школы заложили 26 августа. Это один 25 образовательных центров, старт созданию которых в один день дал губернатор Андрей Воробьев.

Мы будем регулярно контролировать работы. До конца года должны полностью завершить устройство монолитных перекрытий, а далее приступят к кладке и разводке инженерных коммуникаций Андрей Воробьев.

В школе появятся лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы. Новый корпус оснастят библиотекой и столовой.

Источник фото: Евгений Дудин

Завершить строительство планируют уже к концу 2022 года. Вместе с тем рядом возводят газовую котельную.

«Под нужды социальных объектов здесь идет строительство модульной котельной. К концу года мы планируем поставку и установку оборудования. Так, чтобы к отопительному сезону, пройдя всю сертификацию, котельную запустили», — пояснил Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

По его словам, это будет современная котельная, оснащенная котлами и горелками. Ее планируют запустить в июле 2022-го.