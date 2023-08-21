Подмосковье 21 августа 2023, 12:51 Новую школу построят на улице Мира в Мытищах к 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Второй корпус гимназии № 17 построят на улице Мира в Мытищах к сентябрю 2024 года. Он разгрузит основное здание учебного заведения.

Ранее сроки строительства школы постоянно сдвигались, но сейчас работы идут в соответствии с графиком.

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«В настоящее время нулевой цикл котлована выполнен наполовину. Залита плита, забиты сваи, идет заливка стен и перекрытий подвала. Дальше пойдут этажи и инженерные сети. Темп, который мы сейчас взяли, позволит сдать школу к 1 сентября следующего года», — рассказала генеральный директор группы компаний «Стройтэкс» Татьяна Чебаненко.

Строители завершат установку основной бетонной коробки уже к декабрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 129 новых школ и детских садов откроют к сентябрю в регионе.

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