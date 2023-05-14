Подмосковье 14 мая 2023, 10:22 Новую школу построят на улице Красина в Орехово-Зуеве в 2023 году Мособлархитектура

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Новую школу построят в Орехово-Зуеве на улице Красина. В нее смогут пойти 550 учеников. Работы планируют завершить до конца этого года.

Как рассказал глава Мособархитектуры Владислав Гордиенко, площадь здания превысит 10 тысяч квадратных метров. Проект реализуют по госпрограмме по строительству объектов социальной инфраструктуры.

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На первом этаже разместят блоки начальной и основной школы, а также кабинеты домоводства, мастерские, спортивный зал, медблок, пищеблок на 200 мест и офисную зону для сотрудников. На втором этаже обустроят актовый зал с эстрадой, артистической и костюмерной, кинопроекционную, библиотеку с IT-зоной и трансформируемый спортзал.

Как рассказала главный архитектор региона Александра Кузьмина, фасад оформят из стекла, бетона и панелей под дерево.

«Архитектура школы учитывает прогрессивные тенденции проектирования объектов образования. В проекте много интересных деталей. Например, применение светопрозрачных перегородок в основных классах позволяет проникать свету из рекреаций и дает возможность для оригинальных интерьерных решений», — добавила она.

Территорию школы поделят на спортивную и игровые зоны, а также там будет место для проведения мероприятий и обучения на открытом воздухе. Кроме того, там обустроят парковку и проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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