Подмосковье 18 апреля 2024, 16:57 Новую школу построят на улице Кирова в Ногинске в 2025 году пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Новый корпус центра образования № 5 на 950 мест построят на улице Кирова в Ногинске. Сейчас ведутся работы по сносу старого здания учебного заведения.

Изначально планировалось сделать реконструкцию со строительством пристройки на 550 мест. Однако после проведения экспертизы специалисты установили, что старое здание не подлежит ремонту.

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Строительство нового здания школы поможет решить вопрос второй смены. Ее открытие запланировано на 1 сентября 2025 года.

«Безопасная, соответствующая всем санитарным, строительным и другим нормам школа будет оборудована по последнему слову техники, с наглядными агитациями, оборудованием, просторными классами. Так, чтобы всем детям здесь было комфортно учиться», — сказал заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

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