Новую школу построили в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 13:09 Новую школу построили в ЖК «Большое Путилково» в Красногорске

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В жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске возвели новую школу. Она достаточно большая — рассчитана на 1250 мест. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали в Министерстве жилищной политики Подмосковья. Возводила здание группа «Самолет».

Общая площадь составляет 15,9 тысячи квадратных метров. Начальную школу расположили отдельно, в определенном блоке. Причем первые классы разместили именно на первом этаже. Для продленки есть специальные игровые, там даже есть одноярусные кровати. Для тех, кто учится в средней и старшей школе, построены специальные кабинеты и лаборатории. В том числе для кулинарии и домоводства.

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В школе есть большой зал для занятий хореографией, актовый и спортивный залы, большая и просторная столовая и все необходимое для учебы. Территорию вокруг здания тоже благоустроили, озеленили, обустроили там зоны отдыха для общешкольных мероприятий.

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«Строительство социальной инфраструктуры в ЖК „Большое Путилково“ идет в хорошем темпе. На территории жилого комплекса уже открыт детский сад на 250 мест, сейчас введена в эксплуатацию школа на 1250 мест, строятся еще два детских сада на 250 мест каждый», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.