Подмосковье 22 февраля 2023, 13:49 Новую школу открыли в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске

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Школу, рассчитанную на 1150 детей, построили и открыли в ЖК «Новая Рига» в деревне Глухово в Красногорске. Застройщиком объекта стала ГК «Гранель».

Общая площадь образовательного учреждения составляет более 14 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании расположились учебный, административный и спортивный блоки. В школе появились учебные кабинеты, раздевалки для начальной и средней школ, спортивный и актовый залы, столовая на 598 мест, медблок, а также игровая-спальня для первоклассников.

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Школьную территорию тоже обустроили, создав все необходимые условия для занятий спортом и отдыха. Рядом со зданием появилось спортивное ядро с футбольным полем, площадкой для игры в баскетбол, беговой дорожкой, тренажерами и зоной воркаута.

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