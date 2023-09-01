01 сентября 2023, 17:12
Новую школу открыли в микрорайоне Финском в Щелкове
Школу на 825 мест открыли в в микрорайоне Финском в Щелкове. Учреждение построили на два года раньше срока. Его главной особенностью станет читальный зал с большой IT-зоной и медиатекой.
Учебное заведение оборудовано специализированными классами с лабораториями, двумя спортзалами с раздевалками и душевыми, актовым залом на 300 мест с современным освещением и техникой.
Во дворе школы построили большую спортивную площадку, где предусмотрены отдельные поля для волейбола, баскетбола и футбола, воркаута и детская зона. Заниматься там во внеурочное время смогут все жители микрорайона.
«Учреждение на 825 мест ультрасовременное и реально крутое. <…> Спортивное ядро доступно для всех желающих по губернаторской программе „Открытый стадион“», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.
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Школы
Щелково
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