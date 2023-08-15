Подмосковье 15 августа 2023, 13:28 Новую школу откроют в ЖК «Импетарорские Мытищи» к сентябрю Минстрой МО

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Новую школу откроют в жилом комплексе «Императорские Мытищи» к 1 сентября. Она будет рассчитана на 1100 мест.

Как рассказали в Минстройкомплексе Подмосковья, работы проводят по нацпроекту «Образование». Площадь четырехэтажного здания превысит 16 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, места отдыха, лаборатории и мастерские. Для школьников будут работать компьютерные классы, библиотека, актовый и спортивные залы. На территории проведут озеленение и благоустройство. Там появятся места для занятий спортом и физической культурой. Рядом со школой откроют детский сад на 320 мест.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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