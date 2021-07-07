Новую школу на 1,1 тысячи мест откроют в Подольске в 2021 году
Строительная готовность новой школы на 1,1 тысячи мест в Подольске достигла 78%. Она появится в микрорайоне Кузнечики. Работу проводят по президентскому проекту «Образование».
Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, подрядчик нарастил темпы работ.
На объекте задействовано более 215 рабочих и семь единиц техники
Владимир Локтев отметил, что в школе уже отделывают фасад и внутренние помещения, монтируют инженерные сети. Вместе с тем началось благоустройство внутреннего дворика.
«Необходимые материалы закуплены и поставлены на объект», — добавил он.
В новой современной школе обустроят столовую на 400 мест, интерактивные классы информатики, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы.
Здесь же разместятся группы продленного дня и установят два лифта, в том числе для маломобильных жителей.
А во внутреннем дворике появятся места отдыха и спортивное пространство с площадками для подвижных игр. Новую школу запланировали открыть в 2021 году.