Новую школу на 1,1 тысячи мест откроют в Подольске в 2021 году

Строительная готовность новой школы на 1,1 тысячи мест в Подольске достигла 78%. Она появится в микрорайоне Кузнечики. Работу проводят по президентскому проекту «Образование».

Как рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, подрядчик нарастил темпы работ.

На объекте задействовано более 215 рабочих и семь единиц техники Владимир Локтев.

Владимир Локтев отметил, что в школе уже отделывают фасад и внутренние помещения, монтируют инженерные сети. Вместе с тем началось благоустройство внутреннего дворика.

«Необходимые материалы закуплены и поставлены на объект», — добавил он.

В новой современной школе обустроят столовую на 400 мест, интерактивные классы информатики, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы.

Здесь же разместятся группы продленного дня и установят два лифта, в том числе для маломобильных жителей.

А во внутреннем дворике появятся места отдыха и спортивное пространство с площадками для подвижных игр. Новую школу запланировали открыть в 2021 году.