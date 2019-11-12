Новую школу откроют в Мытищах в следующем году. Она примет 1100 ребят

На Новомытищинском проспекте строят школу на 1,1 тысячи мест. Откроется она в третьем квартале 2020 года, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Благодаря открытию новой школы ребята близлежащих домов смогут учиться в одну смену.

«На объекте завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания, по каменной кладке и монтажу внешних сетей. Строительство ведется в полном соответствии с графиком», — рассказал Владимир Локтев.

Источник фото: Министерство строительного комплекса МО

Сама школа будет трехэтажной. В ней оборудуют классы, столовую, медпункт, актовый и спортивный залы, библиотеку, кабинеты для кружков, административные помещения. А на территории учреждения разместятся волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле, полоса препятствий.

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Также учреждение будет соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения.

В апреле 2019 года в Московской области заложили 50 новых школ. Трансляция с мест торжественных церемоний велась в режиме онлайн в Центре управления регионом.