  • Новую школу откроют в Мытищах в следующем году. Она примет 1100 ребят

    12 ноября 2019, 15:45

    Евгения Остапенко, Ирина Люлина

    На Новомытищинском проспекте строят школу на 1,1 тысячи мест. Откроется она в третьем квартале 2020 года, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

    Благодаря открытию новой школы ребята близлежащих домов смогут учиться в одну смену.

    «На объекте завершаются работы по устройству монолитного каркаса здания, по каменной кладке и монтажу внешних сетей. Строительство ведется в полном соответствии с графиком», — рассказал Владимир Локтев.

    Новую школу откроют в Мытищах в следующем году. Она примет 1100 ребят | Изображение 1
    Источник фото: Министерство строительного комплекса МО

    Сама школа будет трехэтажной. В ней оборудуют классы, столовую, медпункт, актовый и спортивный залы, библиотеку, кабинеты для кружков, административные помещения. А на территории учреждения разместятся волейбольная и баскетбольная площадка, футбольное поле, полоса препятствий.

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    Также учреждение будет соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения.

    В апреле 2019 года в Московской области заложили 50 новых школ. Трансляция с мест торжественных церемоний велась в режиме онлайн в Центре управления регионом.