Подмосковье 23 марта 2023, 12:28 Новую школу откроют на Леоновском шоссе в Балашихе 1 сентября

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Здание новой школы на Леоновском шоссе в Балашихе планируют ввести в эксплуатацию в августе, а открытие учебного заведения намечено на 1 сентября. Обучаться там смогут 275 ребят.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел на объекте выездное совещание. Строительство ведется на площади 1,7 гектара, задействовано 50 человек и шесть единиц техники. Большая часть монолитных работ уже выполнена, залили бетонные плиты и установили сваи.

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«Жители на встречах много лет просили обеспечить их микрорайон образовательным объектом. <…> При поддержке Андрея Юрьевича Воробьева была заложена новая школа. Строительство идет хорошими темпами», — сказал Сергей Юров.

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Глава добавил, что в микрорайоне есть еще одна школа на 400 мест, рассчитанная на учеников начальных классов.

Новая школа будет адаптирована под обучение детей с ограниченными возможностями. На прилегающей территории появится спортивное ядро, а также зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В здании будут располагаться учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортзалы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения.

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