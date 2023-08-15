15 августа 2023, 13:34
Новую школу на Высотной улице в Домодедове откроют в сентябре 2024 года
Школу на 825 мест на Высотной улице в Домодедове откроют к началу следующего учебного года. Сейчас строительная готовность здания составляет 10,5%.
Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, в новом учебном заведении обустроят два спортзала, медкабинет, столовую, библиотеку, актовый зал и несколько лаборантских.
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Также в ведомстве добавили, что вблизи здания рабочие возведут стадион, игровые площадки и зоны для проведения школьных мероприятий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.
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Школы
Строительство
Город Домодедово
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