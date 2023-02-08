Подмосковье 08 февраля 2023, 18:26 Новую школу на улице Видной в Красногорске откроют к сентябрю

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Продолжаются работы по возведению новой школы в ЖК «Митино Парк» в Красногорске. Корпус площадью семь тысяч квадратных метров будет предназначен для начального звена.

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Планируется, что уже в сентябре младшеклассники переступят порог новой школы на улице Видная в Красногорске. Сейчас в здании идут отделочные работы. Это обшивка инженерных систем гипсокартоном, монтаж внутренней системы водоснабжения и канализации. Строители приступили к укладке керамической плитки. По данным администрации Красногорска, на объекте трудятся более 80 человек.

Местные жители очень ждут открытие школы. Ближайшие учебные заведения Красногорска находятся в удалении от жилого комплекса, и дорога до них занимает много времени. Это дополнительная нагрузка и для учащихся, и для их родителей.

Еще одну новую школу для 825 учеников откроют к сентябрю в Люберцах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что она будет современной и просторной