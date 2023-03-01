Подмосковье 01 марта 2023, 16:33 Новую школу на улице Красина в Орехово-Зуеве построят к весне 2024 года

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Специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства школы на 550 мест в Орехово-Зуеве. Работы завершатся к марту 2024 года.

Здание возводят на улице Красина. Сейчас рабочие приступили к строительству второго из трех этажей будущей школы.

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Помимо учебных классов, в школе будут располагаться кабинет музыки, два спортзала и актовый зал на 200 мест. Здесь оборудуют мастерские по обработке металла и дерева, библиотеку и другие нужные помещения.

В 2023 году в Подмосковье начали строить четыре школы в городских округах Красногорск, Ленинский и Одинцовский.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет.