Подмосковье 03 апреля 2024, 18:08 Новую школу на улице Красина в Орехово-Зуеве оснастили передовым оборудованием Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа

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Новая школа на улице Красина в Орехово-Зуеве начала прием первоклассников. Учебное учреждение оснащено на уровне спецшкол и крупных образовательных кластеров Московской области.

Школа одновременно стильная и функциональная. Для учащихся оборудуют свой планетарий для изучения астрономии. Отмечается, что прием школьников проходит на общих основаниях.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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