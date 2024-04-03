03 апреля 2024, 18:08
Новую школу на улице Красина в Орехово-Зуеве оснастили передовым оборудованием
Новая школа на улице Красина в Орехово-Зуеве начала прием первоклассников. Учебное учреждение оснащено на уровне спецшкол и крупных образовательных кластеров Московской области.
Школа одновременно стильная и функциональная. Для учащихся оборудуют свой планетарий для изучения астрономии. Отмечается, что прием школьников проходит на общих основаниях.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Орехово-Зуево
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