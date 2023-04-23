Подмосковье 23 апреля 2023, 12:46 Новую школу на 835 мест в Ступине пообещали сдать раньше срока Андрей Семибратов

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Новую школу на 825 мест в микрорайоне Юго-Западный в Ступине пообещали сдать раньше намеченного срока. Об этом доложили министру строительного комплекса Московской области Владимиру Локтеву во время рабочего визита на объект.

Гендиректор компании-застройщика ООО «Воздвиженье» Владимир Дзагоев рассказал, что сейчас специалисты устраивают опалубку, армируют лестничные марши, кладут парапет и стены на третьем и четвертом этажах. Также рабочие устанавливают окна и роют траншеи для прокладки теплотрассы.

«На объекте завершены работы по возведению монолита, строители приступили к закрытию теплового контура. Исполнитель рассказал о своих планах сдать школу раньше запланированного срока», — заявил Локтев.

Также министр посмотрел многоквартирный дом для переселенцев из аварийного фонда на улице Горького и другие социально-значимые объекты строительства и капремонта округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в стадии строительства и капитального ремонта находятся более 170 школ и детских садов.

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