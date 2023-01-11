Подмосковье 11 января 2023, 14:26 Новую школу на 825 мест в Истре обеспечили электроснабжением

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«Россети Московский регион» подключили к электросетям новую школу в Истре. Образовательное учреждение рассчитано на 825 детей. Его открытие запланировано в этом году.

Мощность объекта составила 522 киловатта. Специалисты компании смонтировали блочную трансформаторную подстанцию и установили два трансформатора. Они также проложили кабельную линию длиной 1,6 километра, установили допячейки в секции распределительного устройства и счетчики для учета потребляемого электричества. Питание школы осуществляется по основной и резервной схемам.

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Отметим, в трехэтажном здании расположатся классы, лаборатории, библиотечный центр с IT-зоной, спортивный и актовые залы, столовая с пищеблоком и административные помещения. На территории сделают спортивную и игровую зоны, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

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Школу строят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пристройка на 550 учеников к школе в Ногинске откроется 1 сентября 2024 года. В новом здании учебного заведения создадут полноценный пищеблок.