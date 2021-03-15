Новую школу на 825 мест открыли в Электростали

Гимназия №9 в Северном микрорайоне Электростали переехала в новое здание, которое больше в 2,5 раза. Оно рассчитано на 825 учащихся. Новую школу построили в рамках нацпроекта «Образование».

Старое здание гимназии было рассчитано всего на 300 учеников и не могло принять всех детей из Северного микрорайона Электростали.

Источник фото: телеканал «360»

Новая четырехэтажная школа выкрашена в яркие тона и разделена на два крыла — для старшей и младшей школ. В коридорах грифельные стены, на которых можно рисовать. В каждом классе располагается по две доски — обычная и интерактивная, большой набор учебных пособий и игр.

Источник фото: телеканал «360»

Также в школе теперь огромный спортзал — здесь можно заниматься и футболом, и хореографией. А столовая и вовсе размером с банкетный зал.

Источник фото: телеканал «360»

Гимназия №9 — тот случай, когда строителям и дизайнерам удалось угодить представителям сразу трех поколений: школьникам, их родителям и бабушкам.

«Одно дело форма, другое — содержание. Думаю, что подобное привлекает подобное, думаю, что педагогический коллектив сможет вдохнуть в этот проект инновационное содержание и у наших внуков будет шанс получить качественное образование», — сказала бабушка учеников гимназии Надежда Шмелева.

И речь не только об общем образовании — в новой школе появилось место для кружков и спортивных секций.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее 16-я школа в Орехово-Зуеве стала больше благодаря открытию пристройки на 300 мест.