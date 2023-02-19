Подмосковье 19 февраля 2023, 22:41 Новую школу на 825 мест откроют в Чехове 1 сентября 2023

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В Чехове к сентябрю текущего года откроют новую школу, рассчитанную на 825 мест. Это позволит разгрузить ближайшие школы и сократить вторую смену, рассказал председатель Совета депутатов городского округа Михаил Собакин.

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Школу строят в рамках реализации госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Площадь четырехэтажного здания составляет более 13 тысяч квадратных метров. На строительстве работают более 145 человек, сейчас на объекте активно ведется остекление и отделочные работы. Сдать объект планируют к первому мая, а ввести в эксплуатацию — первого сентября.

«В настоящее время готовность объекта — 56%. В мае начнется внутреннее обустройство школы», — уточнил Михаил Собакин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках программы «Строительство новых школ» планируется ввести в эксплуатацию свыше 50 школ.

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