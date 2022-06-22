Новую школу на 825 мест достроят в Щелкове в 2023 году

Школу на 825 мест продолжают строить в микрорайоне Потапово-3А городского округа Щелково. Рабочие начали возводить третий этаж, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.

«Рабочие приступили к возведению третьего этажа здания. Ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций, кладке наружных стен», — рассказали в пресс-службе.

Общая площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров. В новой школе появятся учебные классы, просторная столовая, два спортивных зала для начальной и основной школы, лаборатории и мастерские, актовый зал на 300 мест, медицинский блок с процедурной, читальный зал и другие помещения.

На территории возле школы обустроят спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха и общешкольных мероприятий.

Строительство новой школы планируют завершить в 2023 году.

Ранее глава городского округа Чехов Григорий Артамонов сообщил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что капремонт Столбовской школы завершат в округе к концу августа.