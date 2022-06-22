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    22 июня 2022, 22:39

    Новую школу на 825 мест достроят в Щелкове в 2023 году

    Анастасия Максимовских

    Школу на 825 мест продолжают строить в микрорайоне Потапово-3А городского округа Щелково. Рабочие начали возводить третий этаж, сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Московской области.

    Новую школу на 825 мест достроят в Щелкове в 2023 году | Изображение 1

    «Рабочие приступили к возведению третьего этажа здания. Ведутся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций, кладке наружных стен», — рассказали в пресс-службе.

    Новую школу на 825 мест достроят в Щелкове в 2023 году | Изображение 2

    Общая площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров. В новой школе появятся учебные классы, просторная столовая, два спортивных зала для начальной и основной школы, лаборатории и мастерские, актовый зал на 300 мест, медицинский блок с процедурной, читальный зал и другие помещения.

    Новую школу на 825 мест достроят в Щелкове в 2023 году | Изображение 3

    На территории возле школы обустроят спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, игровыми и спортивными площадками, местами для отдыха и общешкольных мероприятий.

    Новую школу на 825 мест достроят в Щелкове в 2023 году | Изображение 4

    Строительство новой школы планируют завершить в 2023 году.

    Ранее глава городского округа Чехов Григорий Артамонов сообщил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что капремонт Столбовской школы завершат в округе к концу августа.