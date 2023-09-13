Подмосковье 13 сентября 2023, 19:03 Новую школу на 1375 мест откроют в деревне Голубое в сентябре 2024 года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

В деревне Голубое городского округа Солнечногорск продолжают строительство современной школы на 1375 мест. Сегодня специалисты завершают монтаж фасадных панелей, а общая строительная готовность объекта составляет более 37%. Учебное заведение планируют открыть к началу следующего учебного года.

«Улучшение социальной инфраструктуры округа является для нас приоритетной задачей. Деревня Голубое — самая динамично развивающаяся территория округа, и большая современная школа здесь очень нужна. Ранее по поручению губернатора Андрея Воробьева здесь открылись два муниципальных детских сада на 200 и 100 мест. И планомерное развитие социальной инфраструктуры в населенном пункте будем продолжать», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Реклама

Новая школа станет одной из самых больших в округе. Под начальные классы в учебном заведении подготовят 500 мест, еще 875 выделят для старших учащихся. Также в четырехэтажном здании обустроят лаборатории, общественные зоны, актовый зал, столовую и библиотеку. На прилегающей территории возведут стадион и спортивные площадки.

К 1 сентября самую большую школу Подмосковья открыли в Одинцове — теперь это современное пространство для 2,2 тысячи ребят. Старт учебному году в ней дали Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».