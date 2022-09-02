Подмосковье 02 сентября 2022, 09:18 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новая школа на 1,2 тысячи мест открылась в Котельниках

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Два спортивных зала, огромная столовая, интерактивные доски в каждом классе. Первоклассники Вадим и Дарья Суховы будут учиться в самой современной школе Котельников. Ее построили в микрорайоне Южный. Школа большая, принять сможет 1200 учеников.

«Мы очень рады, что в первый раз, в первый класс, в новую школу! Довольны, конечно, школа новая, все так красиво сделано. Замечательно», — не скрывают эмоций родители первоклассников Оксана и Дмитрий Суховы.

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Школу построили за три года. Бюджетных средств потрачено — ноль, все расходы взял на себя застройщик микрорайона. Объект получился красивым и функциональным. Один актовый зал чего стоит! Он вмещает 540 зрителей. Тут и фильмы можно транслировать, и премьеры школьных спектаклей показывать. Столовая большая. За две перемены покушать успеет вся школа. А мастерские вообще — мечта любого мальчишки. Фрезерный станок, токарный — сверли, шлифуй, набирайся полезных навыков. Современная библиотека — это не только книги. Здесь же компьютеры с выходом в интернет.

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«Это первая школа, которая открывается в городском округе Котельники за 40 лет. Конечно же, она была нам необходима. Город стремительно растет, развивается и требует социальных объектов», — говорит глава Котельников Сергей Жигалкин.

И социальные объекты будут. В ближайшее время в Котельниках начнется строительство детского сада в микрорайоне Парковый. Здесь же появится школа на 2000 мест — проект в стадии разработки. Еще одну школу построят в микрорайоне Опытное поле.

1 сентября губернатор Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

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